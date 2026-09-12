Разследването на опита за атентат с дрон на летище Лайпциг/Хале води пряко към руското военно разузнаване ГРУ, съобщават германски медии. По данни на „Велт ам зонтаг“ секретни документи посочват предполагаем служител на ГРУ като логистик на операцията. Става дума за руски гражданин, който според изданието е организирал подготовката на нападението.

Каква е последната информация за атаката, за която Берлин обвини Москва

Мъжът е влязъл в Германия през Турция, а по-късно е напуснал страната през летище Берлин-Бранденбург, като е заминал за Сърбия. При влизането му германските власти са знаели за предполагаемите му връзки с руското разузнаване, но въпреки това той не е бил поставен под наблюдение. По информация на „Велт ам зонтаг“ заподозреният служител на ГРУ вече се намира отново в Русия. Освен него разследващите подозират и гражданин на Беларус за участие в операцията.

Взривното вещество вероятно е преминало през България

Особено важна за България е информацията за предполагаемия маршрут на експлозива, използван при операцията. Според досегашните данни, цитирани от „Велт ам зонтаг“, взривното вещество вероятно е било транспортирано до Германия през България и Сърбия, възможно скрито в кухини на товарни камиони. След това експлозивът бил укриван в тайници, изкопани в земята.

В рамките на месец: Откриха трети дрон и експлозиви край летище Лайпциг

През август на летище Лайпциг/Хале беше открит дрон, натоварен с експлозиви. В близост до него се намираха украински товарни самолети. Летището е важен логистичен център за военни доставки за Украйна. В началото на септември германското правителство публично обвини Русия за опита за атентат. Москва отхвърля всякакво участие в инцидента.

Редактор: Станимира Шикова