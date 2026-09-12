Верижна катастрофа с четири автомобила се е случила на 57 км на автомагистрала (АМ) "Тракия" в посока Бургас. Това съобщиха за БТА от МВР. При инцидента няма тежко пострадали.

Верижна катастрофа причини километрично задръстване на „Тракия“ (ВИДЕО)

На място беше екип на "Пътна полиция", който регулираше движението. По информация на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) временно е била затворена изпреварващата лента, а трафикът преминавал през активната лента.

Редактор: Станимира Шикова