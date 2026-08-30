Верижна катастрофа между няколко автомобила между 27-ия и 28-ия километър на автомагистрала „Тракия“ затруднява движението.

В посока София се е образувало километрично задръстване.

Катастрофа затруднява движението по пътя София – Варна (СНИМКА)

Към момента няма данни за пострадали. На място са екипи на полицията и Пътна помощ.

Редактор: Никола Тунев