Снимка: Стопкадър/Видео: БГНЕС
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Задръстването е в посока София
Верижна катастрофа между няколко автомобила между 27-ия и 28-ия километър на автомагистрала „Тракия“ затруднява движението.
В посока София се е образувало километрично задръстване.
Катастрофа затруднява движението по пътя София – Варна (СНИМКА)
Към момента няма данни за пострадали. На място са екипи на полицията и Пътна помощ.Редактор: Никола Тунев
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