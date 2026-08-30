Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
По първоначална информация има един пострадал
Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по главния път София – Варна. Инцидентът е станал в участъка между разклоните за село Кесарево и Стражица.
По първоначална информация има един пострадал.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Движението в района се регулира и автомобилите преминават в едната лента.
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Причините за катастрофата се изясняват.
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