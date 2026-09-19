Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение е поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, където инцидентите с пешеходци са не един и два.

Пешеходната пътека използва изкуствен интелект, за да предпази пешеходците. Тя е до училище и детска градина, а през лятото трафикът по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите влизащи от АМ „Тракия“ към центъра на Бургас.

Стартът на работата на умната пешеходна пътека беше даден на 15 септември - първият учебен ден. В акцията се включиха децата от детска градина „Вълшебство“, които бяха едни от първите в Бургас, които демонстрираха пред водачите новото съоръжение.

Вградена камера разпознава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава водачите.

„Самата пътека е на принципа на модул, който има вградена камера със сензор. При наличие на пешеходци в обхвата на подхода към пешеходната пътека този сензор подава информация на светлинни индикации, които започват да мигат и предупреждават отдалече водачите на превозни средства да намалят скоростта и при необходимост да спрат“, обясни Иван Гюлев, началник отдел „Безопасност на движението“.

Системата работи денонощно, но ефектът е по-силен в тъмната част на денонощието, когато пешеходците се забелязват по-трудно.

Интелигентна пешеходна пътека с изкуствен интелект ще бъде изградена в Бургас

Пътните знаци също са обновени. „Ново е, че са с подсветка. Вечер, когато преминавате оттук, много от водачите ще забележат, че когато светнат кехлибарените индикации на стълба, светят и пътните знаци, но светят по начин, по който не заслепяват водачите“, добави той.

„Тук много деца пресичат и е добър вариант да има такава пешеходна пътека, за да бъдат по-спокойни родителите“, смята Даниела Христова.

Решението за поставянето на интелигентната пешеходна пътека е на Общинския съвет в Бургас. Изработена е за две седмици от бургаска фирма, а общината обмисля монтирането на още такива съоръжения на натоварени улици в града.