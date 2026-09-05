Днес се навършват три години от опустошителното наводнение в Царево, при което приливна вълна отне живота на четирима души. Зоупокойна молитва беше отслужена край плаж Понтона, където бе изграден паметник на ветеринарния лекар д-р Даниела Йорданова.

Три години след трагедията в Царево: Разследването за наводнението с четири жертви продължава

Четири жертви – две жени и двама мъже загубиха живота си в приливната вълна. Сред тях д-р Даниела Йорданова и нейната майка. Обичаният ветеринарен лекар се е връщала, за да спаси вързано куче до моста. Там е отнесена от приливна вълна, докато е в автомобила си. Венци и цветя днес бяха положени до паметника, на който гледа ликът на д-р Йорданова и кучето Сара.

Почти година има и от второто бедствие, което унищожи инфраструктура, за щастие без жертви.

А равносметката - седем възстановени мостови съоръжения, две язовирни стени, десетки километри път и инфраструктура, събрани от двете наводнения около половин милион лева и все още надежди за пълна реконструкция на речното корито.

„Имаме още един обект, който не е завършен, въпреки че имаме абсолютна готовност - корекцията на река Черна. Възстановихме мостовете, но пък реката не се нуждае само от почистване с багер, което правим периодично, нуждае се от цялостно бетонно корито и от съоръжения, които да задържат водата, която идва от Странджа планина”, каза кметът на Цалево Марин Киров.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова