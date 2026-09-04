Ден преди да се навършат три години от трагичното наводнение в Царево, при което загинаха четирима души, разследването все още не е приключило. От Окръжната прокуратура в Бургас съобщиха за NOVA, че по случая са назначени редица експертизи, част от които все още не са готови.

В момента се очаква комплексна хидрологична, метеорологична и геодезична експертиза. Тя трябва да даде важни заключения за причините и обстоятелствата около наводнението и е необходима предпоставка за назначаването на последваща хидрологична експертиза, която трябва да бъде извършена от океанолог.

Предстои да бъде изготвена и строително-техническа експертиза на мостовото съоръжение.

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Разследването трябва да изясни и обстоятелствата около автомобила на съдия Мария Москова, който беше отнесен от водата. За него прокуратурата посочва, че предстои назначаването на автотехническа експертиза, която да отговори на въпроса как колата е попаднала в реката.

От Окръжната прокуратура – Бургас допълват, че е събрана значителна по обем документация, но разследващите все още се нуждаят от допълнителни материали.

Наводнението в Царево през септември 2023 г. доведе до сериозни щети и отне живота на четирима души. Сред загиналите бяха председателят на Районния съд в Царево съдия Мария Москова и дъщеря ѝ.