Четвърти ден от наводнението в Царево. Градът опитва да се съвземе на фона на нова прогноза за опасно време, дъжд и зараждащ се циклон над Югоизточна България. Добрата новина е, че водите бързо се оттекоха и въпреки бурята и наводнението морето не е отнесло плажните ивици. Лошата обаче - разбитата инфраструктура е оценена на 50 млн. лева. Как хората и бизнесът се справят след потопа?

„Трябваше на мястото на малката бензиностанция да бъде изградена по-голяма, но това няма да се случи, докато не се изгради дерето. Бизнесът в Царево е на колене пред водната стихия”, обясни потърпевшият Димитър Йовнов.

Той и брат му стопанисват земи в морското градче. „От предишното наводнение ни липсваха около 800 квадрата. Общината насипа с камъни цялото дере. Те помогнаха, но не изцяло. Ако не се беше случило това нещо, сега щяха цели сгради да липсват. Геодезическо заснемане след този потоп установи, че липсват около 1460 квадрата”, отбеляза бизнесменът.

По думите на Йовнов всички жители се страхуват и не могат да спят, когато завали дъжд. „Няма незаконно строителство в Царево, но трябва дерето да бъде оправено”, категоричен е потърпевшият.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Калина Петкова