След наводненията, застигнали нашето Черноморие, градовете в района постепенно се възстановяват. Най-засегнати бяха Царево и курортния комплекс „Елените”. Равносметката от всичко това – четири загубени човешки живота, над 200 евакуирани и останалият страх от мародерите, стекли се към изоставените домове на крайбрежието.

След бедствието в "Елените": Четвъртата жертва е била застигната от водата в дома си (ОБЗОР)

С цел защита на населението от полицията са организирали режим на контролно-пропусквателни пунктове както на входа на курорта „Елените”, така и на няколко отделни локации в Царево. Изчезналият от офис в района сейф пък се оказа притегателен за търсачи на съкровища – още в събота бяха задържани двама души, с открити у тях около 4 000 лева и ценни вещи. Изгубената каса на семейство Илиеви предизвика не само емоции сред местните, но и доведе до нужда от поставяне на допълнителни патрули на място.

Касата, както разказва семейството, е изчезнала, понесена заедно с всичко останало от офиса им, но нейното съдържание – пари и злато – се оказват привлекателни за много хора от различни краища на страната, които през последните дни търсят загубеното от семейството на Яни Илиев заедно със самия него.

"Стар сейф беше, от голмите - около метър и осемдесет широк. Четири човека не могат да го вдигнат - така сме го сложили там. А и в офиса много други неща липсват - компютри, ключове", разказва той. На този фон и други домакинства в района споделят, че са станали жертви на мародерите - откритите вчера суми пари и ценности не са от този сейф.

Част от пострадалите са и в комплекса "Нестинарка" - там са наводнени повече от 95 жилища, но живущите разказват, че са успели и да застраховат имуществото си.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветисиана Костова