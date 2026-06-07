След години на музикалната сцена Маги Джанаварова признава, че е преминала през периоди на съмнения, разочарования и тежки лични изпитания. В откровен разговор пред Мон Дьо певицата споделя, че днес е намерила спокойствието да оцени собствения си талант, но е наясно и с цената на отсъствията от светлината на прожекторите. „През годините се научих да оценявам таланта, който нося. Когато аз не успявам да бъда толкова постоянна в кариерата си и в музиката, която пускам, е нормално така във времето хората да забравят за мен“, казва тя. Зад усмивката обаче често се крие ранимост, която трудно може да бъде показана публично. „Аз съм много раним човек, изключително емоционален и много често се налага да прикривам това“, признава Джанаварова, допълвайки, че всяка критика към музикалната среда лесно може да бъде възприета като завист или озлобление. За първи път певицата говори и за тежката следродилна депресия, която я връхлита само дни след раждането на дъщеря ѝ. „Пет дни след това Магдалена беше в депресия. Тежка при това“, разкрива тя.

Диагноза следродилна депресия

За първи път Маги Джанаварова говори толкова открито и за следродилната депресия, която преобръща живота ѝ само дни след раждането на дъщеря ѝ. Певицата признава, че преживява един от най-трудните периоди в живота си, белязан от самота, страхове и усещане за загуба на собствената идентичност. „Започна с едни пет дни, в които аз не излязох от вкъщи. Това в мен беше нещо, което преобърна каруцата. Тотално ме смаза“, споделя тя. Свикнала да бъде сред хора и да живее чрез музиката и сцената, Джанаварова трудно приема рязката промяна. „Аз съм много социален човек. Максимумът, в който мога да стоя вкъщи, е един ден“, разказва певицата.

Най-тежки обаче се оказват съмненията дали се справя като майка. „Беше ми трудно в началото да се усетя като майка. Абсолютен страх, ужас, че първо съм лоша майка, че не си приемам детето и нямам сякаш този майчински инстинкт“, признава тя. Успоредно с това идва и тревогата, че артистичният ѝ живот остава на заден план. „Аз съм била само артист. Нищо друго. Изведнъж работата ми отива някъде в ъгъла“, казва изпълнителката.

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Макар най-тежките моменти да са останали зад гърба ѝ, Маги признава, че битката с тревожността и емоционалните колебания продължава и днес. „Това лутане в моите емоции и страхове си продължава и до ден днешен, вече с много по-слаба сила. Има периоди, в които се завръща“, споделя тя. Според нея най-важната опора са терапията и подкрепата на близкия човек.

Именно тези преживявания вдъхновяват и новата ѝ песен „Лудост“, която се превръща в музикален разказ за вътрешните битки и пътя към себе си. „Новата песен е точно този сблъсък между старата и новата. И онзи сблъсък, който беше по средата“, казва певицата. Заглавието не е случайно. „Имало е моменти, в които съм си казвала: аз няма да оцелея психически в това състояние. Всъщност това е моята лудост. Пътят, през който преминах, за да стигна до това, което съм днес. И човекът, който съм днес.“

Пълната версия на интервюто с Маги Джанаварова може да бъде гледана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.