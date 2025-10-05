Бедствието в Елените е взело още една жертва. Това установиха снощи спасителните екипи. Те откриха тялото на жена, вероятно понесена от голямата вълна, заляла курорта. Така загиналите при потопа стават четирима.

Междувременно полицията постави КПП-та, за да пази имуществото на евакуираните хора от мародери. А един от спасителите, запечатан на драматична снимка, как изнася на ръце дете от потопа, разказва за тези моменти пред NOVA.

Четвъртата жертва е жена в напреднала възраст, която е била застигната от водата в нейния дом. Била е открита по домашни дрехи. Тялото й е намерено по сигнал на нейния съпруг.

Хората, които притежават имоти, вече имат достъп до своята собственост, но само в районите, където това е възможно – основно в долната част на селището. Целта на организацията е хората да успеят да приберат от домовете си лични документи, лекарства и други необходими вещи, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.

Има доста желаещи, които стоят на КПП-тата и очакват момента, в който ще видят как изглежда тяхната собственост. Очаква се утре да дойде екип и да започне установяването на статута на всички къщи, хотели и сгради.

Има интересен насип в началото на комплекса. Не е ясно дали той е бил някаква пречка за водата, която е прииждала отгоре в посока морето. Учени от БАН са извикани, за да установят дали той е пряка или косвена причина за това бедствие.

Спасител от "Елените": Ако ние направим грешки, няма кой да помогне на другите

“Останахме без жилище. Но съм доволна, че ние се спасихме. Както седяхме, и мъжът ми каза да излизаме. Добре, че се качихме до втория етаж на съседите, за да не ни отнесе морето”, разказа Татяна, която е сред пострадалите. Тя добави, че всичко е станало за 5 минути.

“Грозна е картината. Тъжно е, защото последиците вероятно са заради човешки грешки. Помагаме основно като изпомпваме водата, която се е събрала”, сподели Ирена Златева, която е доброволец от “Спасителен клуб за бъдеще” - Стара Загора.

Отводняването и почистването на наводнените райони продължава както на “Елените”, така и в Царево. Днес засилена полицейска охрана и КПП-та бяха въведени и в Царево заради прииждащите от различни краища на страната търсачи на ценности по крайбрежието. Повече от 200 души, евакуирани от “Елените”, са настанени в Свети Влас и “Слънчев бряг”. Хотелиери отвориха врати безвъзмездно за пострадалите. С един от тях разговаря репортерът на NOVA Елена Танева.

В един от хотелите в “Слънчев бряг” са настанени около 30 души. Никой от тях не знае кога може да се завърне в дома си, а голяма част от евакуираните са без документи и пари. Хотелиери подадоха ръка на пострадалите, настанявайки ги безвъзмездно, докато има шанс да се завърнат по домовете си. Заради изоставените домове и вещи полицията изгради КПП-та, а много от униформените патрулират из изоставените обекти. Задържани са двама на “Елените”, проверяват се и приходящи лица в Царево, които от дни търсят пари по крайбрежието.

Те дойдоха толкова изплашени, в такъв шок и ужас бяха, целите в кал. Приехме ги, дадохме им топли завивки, храна и ще останат колкото е необходимо”, сподели Елена Андонова, която е хотелиер.

Спасители след потопа в "Елените": Няма нищо по-хубаво от благодарността в очите на хората, на които си помогнал

Седмици, а може и повече ще отнеме пълното възстановяване на “Елените”. Но след потопа започват да изплуват все повече истории на спасители, които заслужават да бъдат чути. Една снимка развълнува социалните мрежи - на нея се виждат двама пожарникари, които спасяват деца от потопа. Един от тях е Стефан Георгиев, който разказа за ситуацията.

“Между първата и втората вълна беше спаднала малко водата и с колеги влязохме вътре, за да вадим колкото се може повече хора. Тогава извадихме едно семейство с три дечица и една майка”, разказа той за снимката.

“Децата бяха доста уплашени, но майката ги успокои и те видяха, че всичко ще е наред. Нещата бяха напрегнати, но успяхме да ги успокоим и да ги вземем на ръце, за да не се намокрят, защото беше много студено”, допълни Стефан Георгиев.

По думите му емоции винаги има. “Доста е напрегнато, но най-важно е човек да бъде хладнокръвен. Ако ние направим грешки, няма кой да помогне на другите, които са доста по-уплашени от нас в този момент”.

“Различното при бедствието в “Елените” е, че то беше доста голямо като мащаб за толкова малка територия и имаше много хора, които бяха разпръснати на много различни места. Добре, че беше добра организация и всеки помага с каквото може”, обясни пожарникарят.

“Из комплекса опитват да мародерстват. Но според мен много успешно им пресичаме опитите. Вчера със служители от районно полицейско управление Несебър задържахме две лица от Свети Влас. Те са на 24 и 25 години, криминално проявени. В лицата имаше 4500 евро в купюри от 500 и 200 евро, едри купюри, банкнотите бяха нови. Също така имаше скъпи часовници, радиостанции, над 20 ключа за стаи, инструменти за разбиване на врати”, обясни комисар Владимир Маринов, който е началник на ОД на МВР Бургас.

Кореспондент: Елена Танева