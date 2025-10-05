Седмици, а може и повече ще отнеме пълното възстановяване на “Елените”. Но след потопа започват да изплуват все повече истории на спасители, които заслужават да бъдат чути. Една снимка развълнува социалните мрежи - на нея се виждат двама пожарникари, които спасяват деца от потопа. Един от тях е Стефан Георгиев, който разказа за ситуацията в ефира на "Събуди се".

“Между първата и втората вълна беше спаднала малко водата и с колеги влязохме вътре, за да вадим колкото се може повече хора. Тогава извадихме едно семейство с три дечица и една майка”, разказа той за снимката.

Спасители след потопа в "Елените": Няма нищо по-хубаво от благодарността в очите на хората, на които си помогнал

“Децата бяха доста уплашени, но майката ги успокои и те видяха, че всичко ще е наред. Нещата бяха напрегнати, но успяхме да ги успокоим и да ги вземем на ръце, за да не се намокрят, защото беше много студено”, допълни Стефан Георгиев.

По думите му емоции винаги има. “Доста е напрегнато, но най-важно е човек да бъде хладнокръвен. Ако ние направим грешки, няма кой да помогне на другите, които са доста по-уплашени от нас в този момент”.

“Различното при бедствието в “Елените” е, че то беше доста голямо като мащаб за толкова малка територия и имаше много хора, които бяха разпръснати на много различни места. Добре, че беше добра организация и всеки помага с каквото може”, обясни пожарникарят.

Воден апокалипсис в "Елените": Овладяна ли е обстановката

“Имаше доста голям риск в дадени моменти и точно това се опитахме да обясним на хората. Искахме да са спокойни, за да може и ние да им помогнем”, каза той.

“Първото нещо което хората направиха, бе да ни благодарят и да ни прегърнат, защото им помагаме в този труден момент”, обясни Стефан Георгиев.

Пожарникарят сподели, че с останалите спасители са щастливи и доволни, че могат да помагат на хората, за да има по-малко жертви.

“Избрах да съм пожарникар, защото е работа, която помага, и е отдадена на всички хора, които имат нужда”, допълни той.

Редактор: Ивайла Митева