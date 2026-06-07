Силни валежи предизвикаха наводнение в няколко къщи във варненското село Войводино, община Вълчи дол.

Под вода е била и главната улица на населеното място, като вследствие на пороя водата е навлязла в дворове и приземни етажи на част от сградите. За ситуацията са били уведомени всички компетентни институции.

Поройните дъждове предизвикаха сериозни проблеми във Варненско

От Областната администрация уточняват, че към момента обстановката е напълно овладяна. На място е изпратен екип на пожарната служба, който е извършил оглед и е установил, че водата се е оттекла естествено и не са нанесени сериозни материални щети.

Това е поредното населено място в региона, засегнато от интензивни валежи в последните дни.

На 2 юни бедствието засегна жители на село Медовец в община Дългопол, а само два дни по-късно селото отново беше наводнено от нова приливна вълна. Засегнато беше и село Генерал Колево в община Вълчи дол, където придошлите води доведоха до усложнения, а местният язовир започна да прелива.

На 6 юни властите съобщиха, че в Медовец вече се извършват дейности по разчистване на затлачено дере, както и аварийни ремонти по повреден мост, пострадал от пороите.

Редактор: Цветина Петкова