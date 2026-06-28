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Какво означава да приложиш опита от чужбина в село с 15 жители
Димитър Ралев е инженер. Роден е в София, но още когато е на 5 г., семейството му заминава за Венецуела.
Гергана Люцканова е родена и израснала в София, учи в Швейцария, а в последствие се установява в Испания. В Барселона прекарва 1,5 години. След това получава оферта за работа на Каймановите острови и остава там 12 години.
Двамата са първи братовчеди. Преди около 14-15 години решават да направят комплекс от къщи за гости. Спират се на село Косово в Родопите.
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