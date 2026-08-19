Андраш Бака встъпва в длъжност като президент на Унгария по-късно днес. Той беше избран за президент от парламента на 11 август, след като беше номиниран от управляващата партия ТИСА.

Бака беше избран от депутатите с тайно гласуване със 140 гласа „за“ и 6 „против“, като опозиционните ФИДЕС и Християндемократическа народна партия (КДНП) не участваха в гласуването.

Андраш Бака е новият президент на Унгария (СНИМКИ)

В съответствие с парламентарната резолюция за изборите новият държавен глава встъпва в длъжност днес и съгласно 17-ата поправка на Основния закон, мандатът му ще продължи до влизането в сила на новата конституция, но за не повече от пет години.

Парламентът избра нов президент на републиката, тъй като след 17-ата поправка на конституцията мандатът на Томаш Шуйок като държавен глава изтече в полунощ на 20 юли. Правомощията му бяха временно поети от председателя на парламента Агнеш Форщхофер.

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Петер Мадяр, председател на ТИСА, призова президента Шуйок и няколко други висши държавни служители, назначени от предишното правителство на Виктор Орбан, да се оттеглят от постовете си в нощта на изборите на 12 април, на които ТИСА спечели с две трети гласове и коалицията ФИДЕС-КДНП, която беше на власт от 2010 г. насам, претърпя поражение.

Той повтори този призив няколко пъти, като определи краен срок за оставката си до 31 май и посочи, че ако не се оттегли, Шуйок ще бъде отстранен от длъжност по силата на предоставените му правомощия. Държавният глава не се съобрази с искането.

Редактор: Никола Тунев