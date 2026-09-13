Пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма „ЕМКО“ край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов в ефира на „Събуди се“ .

Предстои оглед с дрон и обезопасяване на мястото от служители на МВР и ГДБОП.

Припомняме, че пожарът избухна около 23 ч. в петък в района на село Горни Върпища , разположено между Трявна и Царева ливада. Информацията беше официално потвърдена за NOVA от Славчо Димиев, един от директорите на компанията. Беше активирана и системата BG-Alert. В района има 11 склада. Пожарът тръгнал от един обект, а след това засегнал друг.

Възпламенили са се боеприпаси, като на място са се чували поредица от гърмежи. За щастие, складовите помещения са били необитаеми и няма пострадали хора. Имало само двама охранители, които своевременно напуснали терена.

Само преди месец - на 10 август взрив имаше и в обект край Белица. Стигна се до евакуация на работници. А през нощта в петък срещу събота - пожар и взривове белязаха петия подобен инцидент край Трявна.

Редактор: Дарина Методиева