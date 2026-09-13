Къща в хасковското село Лозен изгоря след пожар снощи. Сигнал за горяща стая е подаден около 20 ч. в събота.

Огнеборците загасили пламъците в стаята, собственост на 57-годишен и жена му. В къщата обаче бил само 23-годишният им син. От пожара в стаята изгоряла покъщнина.

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5 часа по-късно отново е получен сигнал за пожар в същата къща. Според огнеборците пламъците тръгнали от пода на втория етаж, вследствие на което къщата е изгоряла напълно. 23-годишният е задържан.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Редактор: Дарина Методиева