Снимка: Стопкадър
-
„Нищо лично”: Как един ветеран от Ирак и Афганистан избра да променя обществото чрез децата
-
Фестивалът „На хармана“ събира пазители на българските традиции в Харманли
-
Българските чушки на изчезване: Вносът променя пазара и застрашава традицията
-
Младежи съживяват едно българско село чрез TikTok
-
Спортни новини (11.09.2026 - късна)
-
Романтичните измами онлайн: Създадоха ръководство за превенция на манипулациите и финансовите злоупотреби
Разказ на един от първите изпитатели на безпилотни системи в страната
Какво е общото между дроновете на бъдещето и българските инженерни разработки отпреди 60 години? Отговор на този въпрос търсят Мари Харитова и операторът Росен Илиев в „Темата на NOVA“.
Зрителите ще се запознаят с историята на безпилотните системи у нас и с хората, които поставят основите на развитието им в България.
56 опасни находки за шест месеца в Черно море, поне 1/3 са с бойни заряди
Сред тях е доайен на авиомоделизма и един от първите изпитатели на безпилотни системи в страната. Той разказва за началото на дронопроизводството у нас, първите инженерни решения и изпитанията, които предшестват съвременните технологии.
Гледайте „Темата на NOVA“ на 12 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни