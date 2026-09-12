Какво е общото между дроновете на бъдещето и българските инженерни разработки отпреди 60 години? Отговор на този въпрос търсят Мари Харитова и операторът Росен Илиев в „Темата на NOVA“.

Зрителите ще се запознаят с историята на безпилотните системи у нас и с хората, които поставят основите на развитието им в България.

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Сред тях е доайен на авиомоделизма и един от първите изпитатели на безпилотни системи в страната. Той разказва за началото на дронопроизводството у нас, първите инженерни решения и изпитанията, които предшестват съвременните технологии.

Гледайте „Темата на NOVA“ на 12 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.