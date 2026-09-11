Броят на дроновете, боеприпасите и други свързани с войната обекти, откривани в Черно море, се е увеличил повече от два пъти само за половин година. Най-малко една трета от находките са били с действащи бойни заряди, показват данни на компанията за оценка на рисковете за корабоплаването Ambrey.

Нарастването се наблюдава на фона на все по-интензивното използване на безпилотни системи от Русия и Украйна. Част от апаратите достигат до райони, отдалечени от зоните на бойни действия, след като са били свалени, загубили управление или са били засегнати от средства за електронна война.

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Между март и август в Черноморския басейн са регистрирани 56 подобни обекта. За сравнение - през предходните шест месеца броят им е бил 27. Най-голямо увеличение се отчита във водите на България, Румъния и Турция, а експертите очакват тенденцията да продължи.

Данните от началото на септември също показват ускоряване на процеса – само през първите седем дни на месеца са установени още осем находки.

Сред засичаните обекти има безпилотни летателни и морски апарати, както и невзривени боеприпаси. Част от тях са откривани да се носят по морската повърхност, а други са били изхвърлени на брега.

„Все повече от тези системи биват сваляни или работата им се нарушава чрез средства за електронна война. В резултат те падат във водата“, обясни старшият анализатор на Ambrey за Европа Томас Алекса.

Особен риск съществува за екипажите на търговски и риболовни съдове. От компанията предупреждават, че по външния вид практически не може надеждно да се установи дали намереният дрон е примамка или носи действащ боен заряд. Затова моряците не трябва да се опитват сами да правят подобна преценка или да доближават подозрителните обекти.

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Сред най-уязвимите обекти е морската енергийна инфраструктура. За разлика от корабите, платформите и останалите неподвижни съоръжения не могат да променят местоположението си, когато теченията отнесат потенциално опасен обект към тях. По думите на Алекса част от компаниите в сектора вече са „сериозно обезпокоени“.

Анализът на Ambrey показва още промяна в характера на заплахата за корабоплаването. Безпилотните апарати вече са изместили морските мини като основен риск, свързан с войната в Черноморския басейн.

Компанията допуска, че реалният брой на опасните находки е по-висок от официално известния, тъй като не всеки случай се докладва. За оценките си Ambrey използва информация от търговски кораби, собствени източници и публично достъпни разузнавателни данни.

Редактор: Цветина Петкова