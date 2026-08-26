Пет дрона или останки от дронове са намерени по българското Черноморие в рамките на 24 часа. Три от дроновете са намерени във Варненска, а два – в Бургаска област.

Във вторник безпилотен летателен апарат е забелязан в района на курортния комплекс Камчия. Военните установяват, че това е крило от военен дрон, без боеприпас.

Снимка: МО

Също във вторник от морето край Царево извадиха напълно запазен дрон. Моделът и произходът му се установяват.

Разузнавателен дрон бе забелязан във водите на Черно море край Царево

Снимка: Зам.-областен управител на Бургас Веселин Анестиев

Днес безпилотен апарат изплува на плаж Кабакум край Варна. На него не е имало взривно вещество. Останки от дрон бяха открити и до Паша дере, в близост до варненския квартал „Галата“. По-късно безпилотен апарат беше взривен и в морето край Поморие.

Снимка: МО

Слънчевият ден на плаж Кабакум започва със сигнал за необичаен обект, изплувал от морето. Военни и гранични полицаи пристигат на място, а районът е отцепен.

Малко след това дронът е транспортиран във Военноморската база. За щастие, на него нямало боеприпаси.

Три дрона намериха на български плажове (ВИДЕО+СНИМКИ)

Часове по-късно следва втори подобен случай. Този път на плаж Паша дере, отново край Варна. Там са открити останки от друг безпилотен летателен апарат. Военните обследват обекта, а след това го взривяват в морето.

„Чухме силен гръм и в морето се видя водна струя. На около 30 метра имаше една лодка“, разказва Александър Недев, който става свидетел.

Снимка: МО

А докато на Паша дере военните взривяват останките, край Поморие е открит трети дрон, който също е взривен в морето.

Снимка: МО

Според министъра на отбраната непосредствена опасност за сигурността няма.

„Всички дронове, които към момента са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси. Това са разузнавателни дронове, дронове-примамки. Те не са опасни. Това обаче по никакъв начин не трябва да успокоява българските граждани. Там, където видят такъв дрон, който е изплувал на плажа, задължително трябва да се вземат мерки за безопасност и да стоят колкото се може по-далеч“, каза министър Стоянов.

Сред откритите апарати има както руски, така и украински части, а те достигат до българския бряг, носени от морските течения.

„Дроновете няма да спрат. Интензивността на конфликта в тази част, откъм Одеса, беше значителна през последните дни. Течението в момента отнася части от тези дронове. Така че това е нормален процес, който не трябва да изненадва никого. Войната е близо до нас и това са последиците“, заяви Димитър Стоянов.

На този фон остава въпросът и за защитата на българското въздушно пространство и възможностите за реакция.

„Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представяте ли си как цяла България трябва да бъде опасана? Това е просто невъзможно. Това е като противовъздушната отбрана - прави се обектово. И ние това правим в момента“, каза Димитър Стоянов.