Снимка: БГНЕС, архив
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Подадена е информация към Министерството на отбраната и "Гранична полиция"
Безпилотен летателен апарат бе забелязан във водите на Черно море между Царево и Варвара. Към мястото са насочени специализирани екипи на Военноморските сили, които са извършили проверка на мястото и са го отнесли за експертиза. Специализираният екип от Военноморска база - Бургас е действал по искане на областния управител на Област Бургас и след разпореждане на началника на отбраната.
Подадена е информация към Министерството на отбраната и "Гранична полиция", научи NOVA. Става дума за разузнавателен апарат, на борда на който не е имало взривно устройство.
На място военнослужещите са установили, че става дума за електрически разузнавателен апарат, който не представлява опасност. Безпилотният апарат вече е транспортиран във военноморската база.
Предстои да бъде установено какъв е моделът и произходът на дрона, както и дали на борда му има боеприпас. До приключването на проверката не може да се направи категорично заключение за предназначението на апарата.
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Ако при огледа бъде потвърдено, че апаратът е запазен в значителна степен, специалистите биха могли да получат повече информация за неговия модел, оборудване и характеристики.
През последните години по българското крайбрежие нееднократно са откривани различни останки от безпилотни летателни апарати - части от корпуси, крила, двигатели и други компоненти. Част от тях са достигали до брега, носени от морските течения на значително разстояние от мястото, на което първоначално са попаднали във водата.
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