Екипи от Военноморските сили (ВМС) във Варна и Бургас откриха и събраха части от дронове по българското Черноморие.

На 26 април военни специалисти извършиха проверки в района на Кара дере и край Ахтопол. При огледа в северната част на местността, между Бяла и село Горица, е установено, че има безпилотен летателен апарат. След проверка е потвърдено, че няма взривни вещества и не представлява опасност. Останките са транспортирани до военноморската база във Варна.

По-късно същия ден екип от базата в Бургас е изпратен в Ахтопол, където също е открита отломка от дрон. И там проверката е показала, че няма риск за хората. Частта е прибрана и откарана в базата в Бургас.

От ВМС уверяват, че и в двата случая няма опасност за населението.

