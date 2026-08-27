-
Синът на собственика на кравефермата с антракт нападна екип на NOVA
-
Само за 24 часа: Пет дрона или останки от такива изплуваха по българското Черноморие (ОБЗОР)
-
Потвърдиха огнище на антракс в Ловешко
-
Вълк напада домашни животни и тормози жители на няколко села в Монтанско
-
След бурята в Струмяни: Частичното бедствено положение остава, a разчистването на щетите продължава
-
Свлачището край Пампорово остава активно, застрашава ли зимния сезон
Част от безпилотните апарати са били довлечени от морските течения
Пет дрона или останки от безпилотни летателни апарати бяха намерени по българското Черноморие в рамките на 24 часа. Три от тях са открити във Варненска област, а два - в Бургаска. Безпилотен летателен апарат беше забелязан в района на курортния комплекс „Камчия“. Военните установиха, че това е крило от военен дрон, но без боеприпас. От морето край Царево пък службите извадиха напълно запазен цял дрон. Безпилотен апарат изплува и на Кабакум край Варна. На него не е имало взривно вещество. Останки от дрон бяха открити и до Паша дере, в близост до варненския квартал „Галата“. На юг - безпилотен апарат беше взривен и в морето край Поморие.
Част от безпилотните апарати са били довлечени от морските течения. „Това означава, че рискът по нашето крайбрежие се увеличава от попадане на такива случайни обекти“. Това заяви в „Здравей, България” президентът на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани Димитър Димитров.
Само за 24 часа: Пет дрона или останки от такива изплуваха по българското Черноморие (ОБЗОР)
В българския район на Черно море те се движат основно от север на юг, като течението, което се заражда около Кримския полуостров, следва брега и слиза на юг. „Там в момента се водят интензивни военни действия. Ежедневно чуваме, че се увеличава броят на използваните дронове, което означава, че и тепърва ще има увеличаване на броя на тези обекти по нашето крайбрежие“, обясни Димитров.
По думите му движението на подобен плаващ обект може да бъде прогнозирано, но проследяването му е трудно. За да се установи откъде е дошъл, трябва да има информация за мястото, от което е тръгнал дронът, както и къде е паднал във водата.
За корабите основното средство за откриване на подобни обекти са радарите. Те обаче също имат ограничения и малки плаващи обекти могат да бъдат засечени едва на няколко морски мили. „В последните години все повече намаляват екипажите на корабите, което означава, че все повече се разчита на техниката. А в много случаи самите радарни системи много късно откриват такива обекти“, посочи капитан Димитров.
Предполагаем разузнавателен дрон е забелязан във водите на Черно море край Царево
Затова според него са необходими допълнителни системи за наблюдение на крайбрежието, които да повишат сигурността както на корабоплаването, така и на хората.
„Може би това е бъдещето и при нас в България - да бъде закупена някаква система за следене на такива обекти по нашето крайбрежие, за да се осигури безопасността на корабоплаването и на хората, разбира се, по крайбрежието“, заяви той.
Повече по темата гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни