Пет дрона или останки от безпилотни летателни апарати бяха намерени по българското Черноморие в рамките на 24 часа. Три от тях са открити във Варненска област, а два - в Бургаска. Безпилотен летателен апарат беше забелязан в района на курортния комплекс „Камчия“. Военните установиха, че това е крило от военен дрон, но без боеприпас. От морето край Царево пък службите извадиха напълно запазен цял дрон. Безпилотен апарат изплува и на Кабакум край Варна. На него не е имало взривно вещество. Останки от дрон бяха открити и до Паша дере, в близост до варненския квартал „Галата“. На юг - безпилотен апарат беше взривен и в морето край Поморие.

Част от безпилотните апарати са били довлечени от морските течения. „Това означава, че рискът по нашето крайбрежие се увеличава от попадане на такива случайни обекти“. Това заяви в „Здравей, България” президентът на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани Димитър Димитров.

Само за 24 часа: Пет дрона или останки от такива изплуваха по българското Черноморие (ОБЗОР)

В българския район на Черно море те се движат основно от север на юг, като течението, което се заражда около Кримския полуостров, следва брега и слиза на юг. „Там в момента се водят интензивни военни действия. Ежедневно чуваме, че се увеличава броят на използваните дронове, което означава, че и тепърва ще има увеличаване на броя на тези обекти по нашето крайбрежие“, обясни Димитров.

По думите му движението на подобен плаващ обект може да бъде прогнозирано, но проследяването му е трудно. За да се установи откъде е дошъл, трябва да има информация за мястото, от което е тръгнал дронът, както и къде е паднал във водата.

За корабите основното средство за откриване на подобни обекти са радарите. Те обаче също имат ограничения и малки плаващи обекти могат да бъдат засечени едва на няколко морски мили. „В последните години все повече намаляват екипажите на корабите, което означава, че все повече се разчита на техниката. А в много случаи самите радарни системи много късно откриват такива обекти“, посочи капитан Димитров.

Предполагаем разузнавателен дрон е забелязан във водите на Черно море край Царево

Затова според него са необходими допълнителни системи за наблюдение на крайбрежието, които да повишат сигурността както на корабоплаването, така и на хората.

„Може би това е бъдещето и при нас в България - да бъде закупена някаква система за следене на такива обекти по нашето крайбрежие, за да се осигури безопасността на корабоплаването и на хората, разбира се, по крайбрежието“, заяви той.

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