Музеят „Пикасо“ в Париж, който в момента е в процес на разширяване, финансира проекта чрез продажбата на бронзови репродукции на творби на твореца. Четири вече са продадени за около 40 милиона евро. „Гордеем се с участието на семейство Пикасо“ в инициативата, каза директорът на музея Сесил Дьобре на пресконференция. На нея присъства и Палома Пикасо, дъщерята на починалия през 1973 г. художник. Тя отбеляза, че „скулптурното творчество на Пикасо все още не е оценено по достойнство“.

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Четирите продадени репродукции са придобити от фондация „Дон Кихот“ в Нидерландия, основен дарител на "Рийксмузеум" в Амстердам, в чиито градини ще бъдат изложени тези творби. Други четири ще бъдат поставени в градината на парижкия музей. Сред репродукциите на Пикасо са „Козата“ и „Женска глава“ – две от емблематичните творби на майстора на кубизма.



Представеният миналата година проект, който е на обща стойност 55 милиона евро и е наречен „Пикасо 2030“, предвижда азширяване на градината на историческата сграда на музея, преустройство на партерния етаж и сутерена, както и изграждане на друго крило с площ 800 квадратни метра, предназначено за временни изложби.

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В Париж около десет скулптури на художника ще могат да се разгледани в градината до 2030 г. с вход свободен. "Останалите 15 милиона евро, необходими за финансирането на строителните дейности, ще бъдат събрани от спонсори, като четири милиона евро вече са набрани по този начин", каза Дьобре.

Редактор: Станимира Шикова