Благотворителна томбола в Париж предлага шанс на участниците да спечелят оригинална картина на Пикасо на стойност един милион евро само срещу билет от 100 евро.

Творбата е портрет на жена, нарисуван от испанския художник Пабло Пикасо през 1941 година по време на Втората световна война. Броят на продадените билети ще достигне 120 хиляди, като 1 милион евро от продажбите ще отидат за международна верига галерии и настоящия собственик на картината.

Останалите приходи, които се очаква да достигнат 11 милиона евро, ще бъдат дарени на френската фондация „Изследване на Алцхаймер“. Тегленето ще се проведе през април догодина.

