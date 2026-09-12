Пред Националния дворец на културата започна третото събитие за тази година на „Нестле за Живей активно!“ – „Мисия: Тичай за кеф“. За 21-ва година инициативата насърчава балансираното хранене и физическата активност. Точно в 20 часа стартира и вечерното бягане до стадион "Васил Левски" и обратно. То ще бъде водено от мобилна платформа с диджей.

Провежда се и бягане с кауза на кучета и техните стопани, а за всеки един - включил се в инициативата, ще бъде дарявана храна за кучета в приюти. Предвидено е и детско бягане на 300 метра, в което малчуганите ще получават и подаръци.

„Нестле за Живей Активно!“ за първи път тръгва от Летния театър в Бургас тази неделя

"Тази година даваме един допълнителен елемент. Защо „с кеф“? Защото движението всъщност е удоволствие – за малки и за големи. Вечер, сутрин, по всяко време, след работа – обувайте маратонките и тичате с нас. Ще бягаме всички на една светеща мега платформа заедно с DJ Костов, който всъщност ще пуска музика и самият той ще тича", обясни маркетинговият директор на "Нестле-Югоизточен пазар" Нели Желева.

"Нашето послание винаги е било - да се движим и да се храним здравословно. И моята мисия е абсолютно същата – да водим балансиран начин на живот. Пожелавам им да се занимават със спорт задължително, защото той ще ги научи на много неща", отправи призив Екатерина Дафовска към участниците в бягането.