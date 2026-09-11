Планинската спасителна служба предупреждава туристите да следят внимателно прогнозата за времето през следващите дни, особено ако планират преходи във високите части на планините. Очаква се осезаемо застудяване в нощта срещу неделя, а спасителите призовават да не се подценява разликата между условията в ниските и високите части.

От службата препоръчват туристите да бъдат добре екипирани и да носят допълнителни топли дрехи и топли напитки. След залез слънце температурите в планината могат да паднат рязко, което увеличава риска от хипотермия и измръзвания.

Мощна буря в Смолянско, температурите паднаха с 10 градуса (СНИМКИ)

Спасителите напомнят, че дори на пръв поглед обикновена спасителна акция може да продължи няколко часа. Затова подходящата екипировка е от особено значение, дори когато прогнозата и условията в началото на прехода изглеждат добри.

„Най-тежката екипировка е тази, която ти трябва, когато я нямаш“, посочват от Планинската спасителна служба и призовават туристите да се подготвят предварително за промените във времето.