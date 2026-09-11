Температурите във високите части на планините ще се понижат осезаемо през нощта срещу неделя

Планинската спасителна служба предупреждава туристите да следят внимателно прогнозата за времето през следващите дни, особено ако планират преходи във високите части на планините. Очаква се осезаемо застудяване в нощта срещу неделя, а спасителите призовават да не се подценява разликата между условията в ниските и високите части.

От службата препоръчват туристите да бъдат добре екипирани и да носят допълнителни топли дрехи и топли напитки. След залез слънце температурите в планината могат да паднат рязко, което увеличава риска от хипотермия и измръзвания.

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Спасителите напомнят, че дори на пръв поглед обикновена спасителна акция може да продължи няколко часа. Затова подходящата екипировка е от особено значение, дори когато прогнозата и условията в началото на прехода изглеждат добри.

„Най-тежката екипировка е тази, която ти трябва, когато я нямаш“, посочват от Планинската спасителна служба и призовават туристите да се подготвят предварително за промените във времето.

Източник: ПСС

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