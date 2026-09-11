Личен състав и военна техника на въоръжените сили на Турция ще преминат през България на 13 и 14 септември. Те пътуват към Румъния, където ще участват във военно учение.

Военната техника ще се придвижва с автоколони по републиканската пътна инфраструктура. Движението ще бъде съпровождано и обезпечено от екипи на Служба „Военна полиция“.

Преминаването през страната е част от транспортирането на турските военнослужещи и техника до мястото на провеждане на учението в Румъния.

Редактор: Ралица Атанасова