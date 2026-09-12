Хиляди пяха караоке в парк в Париж като част от манията около завръщането на Селин Дион на сцената. Канадската певица има концерт тази вечер във френската столица.

Очакват се десетки хиляди фенове, а на много места имаше караоке вечери. Проявата в парка беше организирана с подкрепата на кметството. Новият кмет на Париж дори пусна видео как пее – според повечето оценки фалшиво – един от хитовете на Селин Дион.

В Париж започва първата поредица от концерти за Селин Дион от 6 години. Тогава тя беше диагностицирана с рядкото заболяване Синдром на скования човек.

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„Мисля, че е чудесна проява. Защото обикновено караокето се прави в затворени помещения. А тук можеш да срещнеш много хора, които са фенове на същия изпълнител. Така че според мен е наистина страхотно“, споделя Елза Доден, фен на Селин Дион.



„Дава възможност да се съберете и да си прекарате добре. Малко прилича на Световното първенство – всички се събираме, заедно сме и прекарваме една страхотна вечер“, каза Клеман Матийо, фен на Селин Дион.

Редактор: Цвета Лазаркова