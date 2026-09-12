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„Темата на NOVA”: Дронове: Българската следа (ВИДЕО)
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Вечерно бягане с музика и кауза се проведе пред НДК
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„Шифърът на траките”: Мистерията на древната гробница „Хелвеция“
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Славчо Велков: Знам, че в тренировъчния център в с. Междени са обучавали руски граждани на тема „лична охрана“
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Фондация „Братя Мормареви“ раздаде тазгодишните награди за ученическо творчество „Бодлите на таралежите“
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Може ли човек да се влюби в изкуствен интелект?
Среща с капитан първи ранг Камен Кукуров, който признава, че душата на моряка ръждясва на сушата
В първия епизод на новия сезон на "Ничия земя" – за точките на пресичане, граничните линии под и над състоянията, като тези на дъното и над водата и за начините да изплуваш… на брега. Говори капитан първи ранг Камен Кукуров.
Капитанът на „Слава“: Урокът от дъното и пътят към върха
Няма да стане дума за летния загар на моряците от лятото. Ще говорим за натрупаната чернилка от годните - от изгарянията на слънцето, от паренето на приятелски предателства, от грешните военни стратегии и от още по-страшното прегаряне заради стремежа да си честен не под и над, а зад пагона.
Аварийно-спасителни дейности в морска среда: Какво се прави при опасност?
Първата ни среща беше преди шест години в паметната и единствена подводница, която беше погребана над водата. Капитанът беше закотвен край брега. Хваща ли котвата ръжда, къде е той сега, какво мисли за военните действия и опасността за България, имаме ли готовност да реагираме при заплаха, колко ценен е офицерът у нас и колко е тежка думата му при решения за националната ни сигурност?
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