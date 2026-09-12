В първия епизод на новия сезон на "Ничия земя" – за точките на пресичане, граничните линии под и над състоянията, като тези на дъното и над водата и за начините да изплуваш… на брега. Говори капитан първи ранг Камен Кукуров.

Капитанът на „Слава“: Урокът от дъното и пътят към върха

Няма да стане дума за летния загар на моряците от лятото. Ще говорим за натрупаната чернилка от годните - от изгарянията на слънцето, от паренето на приятелски предателства, от грешните военни стратегии и от още по-страшното прегаряне заради стремежа да си честен не под и над, а зад пагона.

Аварийно-спасителни дейности в морска среда: Какво се прави при опасност?

Първата ни среща беше преди шест години в паметната и единствена подводница, която беше погребана над водата. Капитанът беше закотвен край брега. Хваща ли котвата ръжда, къде е той сега, какво мисли за военните действия и опасността за България, имаме ли готовност да реагираме при заплаха, колко ценен е офицерът у нас и колко е тежка думата му при решения за националната ни сигурност?

Повече по темата гледайте във видеото.