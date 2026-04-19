Бившият командир на подводницата „Слава“ Камен Кукуров разказва за уроците от дъното и върха – както в морето, така и в живота. Срещата с него идва в символичен момент – в деня, в който българите избират посоката на страната.

Капитан първи ранг от резерва Камен Кукуров е прекарал близо 20 години на борда на единствената българска подводница. Въведена на въоръжение под името „Ленински комсомол“, по-късно тя е преименувана на „Слава“, а днес е превърната в музей. Преди 15 години подводницата е извадена от състава на Военноморските сили.

В тесните пространства на торпедния отсек – с шест апарата и още толкова торпеда на стелажи – всяко действие е изисквало физическа сила и прецизност. „Всичко се правеше на ръка“, спомня си Кукуров.

Пътят му към морето започва неочаквано. Роден в Пловдив, той попада във Военноморското училище след личен житейски обрат. Така съдбата му се свързва с подводния флот.

Според него най-добрият вариант е, когато заповедта и личният избор съвпаднат. А уроците от подводничарския живот често имат по-широк смисъл. „Не е трагедия да стигнеш до дъното – тогава разбираш кои са истинските ти приятели и можеш да решиш дали да продължиш надолу или да изплаваш“, каза той. Но предупреждава – прекалено дългото оставане „на дъното“ може да бъде опасно, както за подводницата, така и за човека.

Освен морето, другата му страст е планината. За Кукуров катеренето и подводничарството са два различни пътя към едно и също – търсене на граници и преодоляване на себе си. „Стигането до върха е по-лесно от слизането“, посочи той. Според него истинското майсторство е не само да достигнеш върха, но и да се върнеш. „Добрият алпинист е този, който се е прибрал. Добрият водолаз – този, който е изплавал. А добрият политик – този, който знае колко дълго да остане на върха и как да се върне“, обобщава Кукуров.

