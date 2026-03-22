По българското Черноморие една от най-ценните реликви на военноморската ни история продължава да живее нов живот. Последната българска военна подводница “Слава” днес е превърната в музей край Варна, благодарение на усилията на Съюза на подводничарите в България и местна фондация. Така плавателният съд е съхранен за бъдещите поколения, вместо да бъде нарязан за скрап.

За ветераните подводничари „Слава“ е много повече от техника - тя е символ на цяла епоха. Мичман от запаса Цветко Цветков си спомня, че подводницата е била негов втори дом. По думите му екипажът е прекарвал между 120 и 130 дни годишно в плаване, като понякога са оставали под вода близо месец без изплаване - изпитание, което изисква изключителна издръжливост и дисциплина.

Великобритания разширява флота си от ядрени подводници

Председателят на Съюза на подводничарите в България кап. I ранг Станко Станков определя службата като време на интензивна подготовка и разнообразни мисии. Той разказва за успешни учения, торпедни атаки и операции - от разузнаване до действия срещу различни военноморски формации. “Плаването под вода е истинско изкуство, което изисква синхрон и прецизност, подобно на симфония от команди и действия", казва Станков.

Животът на подводница следва свои строги правила. Според Цветков това е изключително сложна система, в която всяко устройство се управлява по различен начин - електрически, хидравлично или с въздух, а всяко действие е ясно разписано. Именно тази сложност и работа в „три измерения“, както допълва Станков, доближават подводничарите до авиацията, макар и в съвсем различна среда.

Днес „Слава“ продължава да вдъхновява. Ветераните се надяват чрез нея да събудят интерес у младите към флота и военната служба. Те вярват, че ако дори малка част от децата, които я посещават, развият любов към морето и родината, усилията им са си стрували. А с отбелязването на 110 години от началото на българското подводно плаване, надеждата остава - страната ни отново да се върне сред държавите със собствен подводен флот.

