В разгара на летния сезон безопасността в морето остава сред основните приоритети на спасителните служби. Варна е един от ключовите центрове за обучение по аварийно-спасителни дейности в морска среда. Според експертите превенцията е най-ефективният инструмент за намаляване на риска от морски произшествия, въпреки това обаче не е изключено те да се случат. А в морска среда това може бъде и фатално. За аварийното спасяване в при такива ситуации експертите са категорични, че навременната реакция, добрата подготовка и координацията между екипите могат да се окажат решаващи за спасяването на човешки животи.

Опитните хора като капитан Камен Кукуров знаят, че с морето шега не бива. "След 40 години живот в морето, това, което научих, е, че хората трябва да го уважават. Морето е стихия, морето много дава, но и много взема. Ако не се съобразяваш с правилата на морската среда, ставаш обект на операция по търсене и спасяване", обясни Камен Кукуров, председател сдружение "БУЛСАР к.д.п. "Никифор Герчев".

Учение за реакция при инцидент с кораб в река Дунав



Така например - една от най-сложните и опасни ситуации в морска среда е пожарът на борда на яхта. Огънят може да се разпространи буквално за минути, а ограниченото пространство, горивото и силният вятър превръщат всяка подобна авария в сериозно изпитание. Именно затова спасителните екипи регулярно провеждат тренировки в реална среда. Особено ценна роля в тези обучения имат доброволците.



"Нашата задача е да бъдем в помощ на Главна дирекция аварийно-спасителна дейност във всяка една операция по търсене и спасяване на море, която би наложила използването на нашите сили.

Това, което дава предимство на доброволческите организации е, че те са много гъвкави и Главната дирекция аварийно-спасителна дейност разполагайки с нас, припознавайки ни като техен силен партньор, биха могли да във всяко едно време да разчитат на нас. Че можем в кратко време да окажем помощ на човека или съд, който бедства в морето", заяви Кукуров.

Спасители на плажа: Желаещи има - заплатите са високи, но и работата е много



При подобни учения няма място за импровизация и всеки участник изпълнява конкретна задача.

"Нашия клуб се занимава повече с водолазно обучение. и сме членове на Българската национална асоциация по подводна дейност. А правилата на асоциацията са много железни, когато става въпрос за това как се вадят пострадали колеги от водата и как се оказва долекарска помощ", твърди Дарина Иванова, председател на клуб "Приятели на морето".



А в долекарската помощ от решаващо значение са доброволците от Българският червен кръст.

"С оказване на първа долекарска помощ и първа психологична помощ на пострадалите. Тези тренировки са точно от съществено значение, за да може в реална ситуация - както техните екипи, така и нашите екипи от доброволци, да бъдат максимално добре подготвени и в реална ситуация наистина всичко да бъде отиграно и всички грешки да бъдат изчистени", твърди Силвия Станчева, специалист към ОС БЧК - Варна.

Спасители: Влизането в студена вода без адаптация може да предизвика термичен шок, затруднено дишане и крампи



А все пак, за да не се стига до подобни инциденти специалистите са категорични, че най-важна е превенцията - както чрез добрата подготовка и оборудване на плавателния съд, така и със съобразяването с метеорологичната прогноза.

Морската безопасност обаче започва много преди подаването на сигнал за помощ. Добрата подготовка на плавателния съд, проверката на прогнозата за времето, наличието на спасителни жилетки, радиовръзка, сигнални средства и аварийно оборудване са мерки, които могат да предотвратят сериозни инциденти.



Повече по темата гледайте във видеото.