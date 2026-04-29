Учение за аварийно-спасителна операция в българския участък на река Дунав. Разиграват се реакциите на службите при инцидент с кораб на пристанище Русе и евакуацията на пострадалите.

Учението се провежда по действителен случай от Румъния отпреди 3 години. Тогава на кораб настъпва инцидент, при който двата крака на капитана са затиснати и счупени. Това налага бързи действия за придвижване на линейка.

Евакуации по Дунав: Турски кораб с втечнен газ се запали след руски атаки с дрон

По време на учението всички екипи бяха на работните си места, за да се разбере колко време е нужно за реакция.