Евакуирани са две села в Румъния
Румънските власти в понеделник наредиха евакуацията на две села на брега на река Дунав, след като кораб под турски флаг, натоварен с втечнен газ, се подпали.
Пожарът е предизвикан от руски атаки с дронове срещу пристанищната инфраструктура. Евакуираните от селата, които се намират срещу украинското пристанище Измаил, ще бъдат временно настанени в общински сгради.
След руска атака в Украйна: Откриха части от дрон на пет километра навътре в Румъния
Редактор: Станимира Шикова
