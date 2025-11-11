Румъния е открила фрагменти от дрон на пет километра навътре в границата си след руска атака срещу украински пристанища по река Дунав през нощта, съобщи Министерството на националната отбрана днес. Президентът Никушор Дан омаловажи случилото се, определяйки го като инцидент.

От ведомството допълниха, че по време на атаката радари са засекли няколко групи дронове в близост до румънското въздушно пространство, заради което превантивно са били задействани системите за противовъздушна отбрана.

Дронове прелетяха над Норвегия, Дания и Швеция. Временно затвориха летищата в Копенхаген и Осло

Метеорологичните условия в югоизточната част на страната обаче не са позволили Румъния да вдигне изтребители и населението в района на окръг Тулча е било предупредено малко след полунощ да се укрие чрез системата RO-ALERT.

В Румъния, която споделя 650-километрова граница с Украйна, многократно е било наблюдавано падане на фрагменти от руски дронове на територията ѝ и случаи на нарушаване на въздушното пространство.

