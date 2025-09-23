Норвегия, Дания и Швеция заявиха, че неидентифицирани дронове са прелетели над техните столици.

Дронове, забелязани в района на летището на датската столица Копенхаген, наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети там. Според полицията в района на летището са забелязани да прелитат 2-3 големи дрона.

Заради преустановяване на дейността на летището самолети, които е трябвало да кацнат там, са били насочени към други летища. Дроновете са били забелязани над съседния проток Оресунд. Протокът разделя датския остров Шеланд от южната шведска провинция Сконе. Той е и един от най-натоварените морски пътища в района.

Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището на датската столица Копенхаген.

Според датската полиция дроновете са били управлявани "умело" и своевременно са изчезнали.

България и още шест страни от ЕС ще бъдат част от "стена" срещу дронове

Дроновете наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети. Става въпрос за 31 полета, уточниха от летището. Няколко часа по-късно летището на датската столица поднови работа.

"В резултат на затварянето на летището за четири часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви говорител на летището.

На въпроса дали дроновете над летището в Копенхаген може да са дошли от Русия, заместник-инспекторът на полицията, отговори: „В момента не знаем“.

Министър-председателката Мете Фредериксен заяви, че това е "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент", а разузнавателните служби на скандинавската страна заявиха, че проверяват дали става въпрос за хибридна атака.

Инспектор Йенс Йесперсен, говорител на датската полиция, каза, че дроновете над Копенхаген са дошли от различни посоки, като са включвали и изключвали светлините си. След няколко часа безпилотните летателни апарати са изчезнали.

Неизвестни безпилотни самолети са били забелязани над военни съоръжения в норвежката столица Осло, съобщава шведският вестник AftonBladet. Заради инцидента са задържани двама граждани на Сингапур. Международното летище в Осло също поднови полетите, след като беше затворило въздушното си пространство заради дрон.

Дронове бяха забелязани и над Стокхолм. Шведският военен министър се закани, че ВВС ще свалят всеки неидентифициран летящ обект над страната. "Швеция има право да защити въздушното си пространство, ако е необходимо - със сила", заяви той.

Властите в Дания и Норвегия си сътрудничат, за да установят дали има връзка между двата инцидента. От летището в Копенхаген съобщиха, че закъсненията и някои отменени заминавания ще продължат, като призовават пътниците да се консултират с авиокомпаниите си.

Инцидентите се случиха, след като правителствата на Полша, Естония и Румъния обвиниха Русия в нарушаване на въздушното им пространство този месец. Москва отхвърли тези обвинения.

Редактор: Цветина Петкова