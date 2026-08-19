Централната избирателна комисия ще покани министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на среща, посветена на подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Решението беше взето на заседание на комисията.

Председателят на ЦИК Георги Хорозов предложи разговорът да се проведе на 27 август от 18:00 часа. Причината за срещата е водещата роля, която министърът ще има в организационно-техническата подготовка на предстоящия вот.

По-рано днес Министерският съвет разпредели отговорностите между отделните ведомства за провеждането на президентските избори. Иван Василев беше определен за координатор на дейностите, свързани с техническата организация на вота.

Сред задачите му е съвместно с ЦИК да бъдат уточнени условията и редът за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

Министърът ще отговаря и за техническото обезпечаване на видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес, както и за сключването на необходимите за това договори.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.