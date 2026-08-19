Бившият приятел на актрисата Хейдън Панетиър – Брайън Хикърсън, е бил на мястото, когато тя е починала, показва полицейски доклад, получен от ABC News. Актрисата, известна с ролите си в „Герои“, „Нашвил“ и „Спомни си титаните“, почина на 16 август на 36-годишна възраст.

Според документа служители на полицията в Грийнвил, Южна Каролина, били повикани на адрес на „Ийсли Бридж Роуд“ за човек в безсъзнание. Медиците предприели продължителни животоспасяващи действия, но в крайна сметка са установили смъртта на Панетиър.

Hayden Panettiere's ex-boyfriend Brian Hickerson was at the scene when she died: Police https://t.co/k90Xdmr82X pic.twitter.com/UloDz0o3mL — Eyewitness News (@ABC7NY) August 19, 2026

На място били Брайън Хикърсън и брат му Зак. В доклада се посочва, че Зак бил силно емоционален, докато медицинските екипи се опитвали да спасят актрисата. Брайън се разтроил едва след като медиците официално обявили смъртта ѝ.

"Ще говоря с уважение за теб на дъщеря ни": Владимир Кличко с първи думи след смъртта на Хейдън Пенетиър

Хикърсън показал на полицаите и торба с лекарствата, които Панетиър приемала. В документа обаче не се посочва дали тя е употребявала алкохол или наркотици непосредствено преди смъртта си. Причината за смъртта все още не е установена.

Аутопсията е извършена в понеделник и не е установила травми, които да са допринесли за смъртта, а разследването продължава.

Хикърсън и Панетиър имаха дългогодишна и бурна връзка. През 2021 г. той се призна за виновен по две обвинения за причиняване на травми на половинката си. Панетиър по-късно публично говори за преживяното насилие и заяви, че се надява историята ѝ да помогне на други хора, попаднали в подобни отношения.

Само дни преди смъртта на актрисата съд в Калифорния отхвърлил искането на Хикърсън предишните му присъди за домашно насилие да бъдат преквалифицирани като по-леки престъпления и заличени от досието му.

Редактор: Дарина Методиева