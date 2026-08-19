Украинските законодатели одобриха новия министър на отбраната на страната, месец след разместването, което предизвика обществена реакция след уволнението на популярния му предшественик Михайло Федоров.

Решението идва ден след като Федоров във видеоизявление призова за преминаване към избори , които биват отлагани заради руската инвазия.

След като отстрани Федоров миналия месец и назначи нов главнокомандващ на фона на ожесточен публичен спор между армията и Министерството на отбраната, украинският президент Володимир Зеленски назначи Евгений Хмара за ръководител на министерството.

„Украйна се нуждае от повече сила. И тя ще я има“, каза Зеленски в социалните мрежи, приветствайки решението на парламента да одобри Хмара.

На заседание днес 312 депутати гласуваха в подкрепа на назначаването му, а двама бяха против. В обръщение към парламента преди гласуването, Хмара обеща да „направи всичко възможно, за да защити Украйна, да намали максимално военния потенциал на Русия и да принуди врага към справедлив мир“.

Когато го назначаваше за изпълняващ длъжността министър, Зеленски беше заявил, че „Хмара е натрупал богат и в много отношения безпрецедентен опит в технологичните бойни операции“.

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Хмара се издигна в йерархията на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), служейки в някои от най-секретните ѝ звена, което също означава, че малко е публично известно за личния му живот. В официалната му биография не са посочени нито датата, нито мястото му на раждане, но се казва, че е участвал в борбата срещу руските сили от 2014 г. насам и срещу първите нападения срещу Украйна, водени от подкрепяни от Москва сепаратисти.

Според официалната му биография, той е ръководил подразделение, провеждащо операции зад вражеските линии в Чернобил след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., и е участвал в много битки в Източна Украйна.

През 2023 г. той е назначен за ръководител на Центъра за специални операции „А“ на СБУ - известен още като звено „Алфа“, чийто персонал е свързан с операция „Паяжина“ - нашумяла атака срещу руски самолети през 2025 г., включваща контрабанда на взривни дронове дълбоко в Русия.

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На поста министър на външните работи на Украйна Върховната рада отново избра Андрий Сибига. Общо 226 депутати от 450-членния еднокамарен украински парламент гласуваха днес в подкрепа на кандидатурата на Сибига, която беше внесена от президента Володимир Зеленски, съобщи кореспондент на „Укринформ”.

Сибига бе начело на украинското външно министерство по време на правителствата на премиерите Денис Шмигал и Юлия Свириденко. Той беше назначен за първи път за министър на външните работи на 5 септември 2024 г., след отстраняването на неговия предшественик Дмитро Кулеба.

Роден е в градчето Зборов, Тернополска област, през 1975 г. и е служил като втори и първи секретар в украинското посолство в Полша, заемал е различни ръководни постове във вътрешните структури на министерството и е бил посланик в Турция и заместник-ръководител на президентската канцелария.

На 14 юли тази година премиерът Юлия Свириденко подаде оставката си, което означаваше, че кабинетът ѝ се оттегли заедно с нея, припомня „Укринформ”.

Протестиращи в Мариински парк в Киев, настояващи за връщането на Михайло Федоров начело на Министерството на отбраната, реагираха отрицателно на назначението на Евген Хмара за министър на отбраната, съобщи кореспондент на Укринформ на място. Демонстрантите започнаха да скандират „Срам!“ и да удрят барабани, когато научиха за назначението на Хмара.

Те обявиха, че засега прекратяват протестните действия и призоваха гражданите да се съберат на площад „Иван Франко“ довечера в 19:00 ч. (местно време). Протестиращите подчертаха, че възнамеряват да организират демонстрации всеки ден по това време. Участниците в проявата заявиха, че на поста министър на отбраната трябва да бъде назначена друга личност.

Редактор: Ивета Костадинова