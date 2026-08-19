Австралийският тенисист Ник Кирьос е временно отстранен от състезания, след като е дал положителна допинг проба за кокаин, съобщава „Би Би Си“.

31-годишният бивш №13 в световната ранглиста е предоставил пробата на 22 юни по време на турнира „Майорка Оупън“. Последвалият анализ установил наличие на бензоилекгонин - метаболит на кокаина.

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Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) е наложила временно отстраняване на Кирьос от 4 август. Австралиецът има право да обжалва мярката, но до момента не се е възползвал от тази възможност.

Докато случаят не бъде окончателно разгледан, Кирьос няма право да участва, да бъде треньор или дори да присъства на турнири от Големия шлем и състезания, организирани под егидата на мъжкия и женския професионален тур.

Тенисистът призна за случилото се в дълго изявление в Instagram, като определи постъпката си като „огромна грешка“ и заяви, че поема пълна отговорност.

„Последните няколко години с контузиите ми се отразиха изключително тежко - както психически, така и физически. Тялото ми не успяваше да направи това, което умът ми очакваше от него. Да приема, че може би наближавам края на кариерата си, беше по-трудно, отколкото някога съм си представял“, написа Кирьос.

Той обаче подчерта, че трудният период не оправдава действията му и обяви, че през следващите 28 дни ще се оттегли от социалните мрежи и публичния живот, за да се съсредоточи върху себе си.

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Кирьос се извини на своите близки, привърженици и спонсори, като специално се обърна към младите си фенове. „Най-вече съжалявам за децата, които ме следват. Знам какъв пример давам и съм дълбоко разочарован от себе си“, каза тенисистът.

Кокаинът е включен в забранителния списък на Световната антидопингова агенция като стимулант и субстанция, с която се злоупотребява. При положителна проба извън състезание са възможни по-леки санкции. В случая с Кирьос обаче пробата е взета по време на турнир, в който той е участвал на сингъл.

Австралиецът има едва четири мача на сингъл през настоящия сезон, след като през последните години кариерата му беше сериозно затруднена от контузии в коляното и китката. Последната му изява беше на двойки на „Уимбълдън“, където заедно с Александър Бублик отпадна още в първия кръг.

В кариерата си австралиецът има седем титли на сингъл от ATP. Най-големият му успех е достигането до финала на „Уимбълдън“ през 2022 г., където загуби от Новак Джокович в четири сета. Същата година Кирьос и сънародникът му Танаси Кокинакис спечелиха титлата на двойки на Australian Open.

Редактор: Цветина Петкова