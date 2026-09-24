Българският автомобилен пилот Никола Цолов ще потегли от първа позиция в петъчния спринт на пистата в Баку. Състезателят на Campos Racing постигна десето време в първата квалификационна сесия, което, благодарение на системата с обърната стартова решетка, му осигури полпозишъна за кратката надпревара.

Цолов не успя да запише по-добър резултат в заключителната част на сесията, след като трафикът на трасето му попречи да направи чиста бърза обиколка. Така той ще има възможност да атакува победата още в първия старт през уикенда.

За първото основно състезание, обаче, българинът ще потегли от десета позиция. В тази квалификация добро представяне записа Рафаел Камара, който се нареди пети.

Какво следва за Никола Цолов след историческия тест във Формула 1

Във втората квалификационна сесия Цолов даде осмо време, което го поставя на четвърта редица за второто основно състезание в събота. Камара отново бе сред най-бързите и завърши трети, осигурявайки си старт от челните позиции.

Градската конфигурация в Баку традиционно не оставя много място за грешки. Тясното трасе и близостта на предпазните стени превръщат изпреварванията в сериозно изпитание, а стратегията, управлението на гумите и евентуалните излизания на кола за сигурност могат да окажат съществено влияние върху резултатите.

Италианецът Габриеле Мини, който е пряк конкурент на Цолов за титлата, ще започне двете основни състезания съответно от 14-а и 16-а позиция. В същото време силните квалификационни резултати на Камара - пето и трето място, го поставят в добра изходна позиция за битката в челото.

София подкрепя Никола Цолов с публично гледане на стартовете в Баку

Столичната община организира излъчване на голям екран на състезанията на Никола Цолов във Формула 2 в петък и събота. Екранът ще бъде разположен в центъра на София на площадното пространство при паметника на Васил Левски до ул. „Московска“, входът е свободен. Стартът в петък е в 12:15 ч., а в събота в 09:00 ч.

Редактор: Цвета Лазаркова