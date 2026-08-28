Българският пилот Никола Цолов направи ключова крачка към най-престижната автомобилна надпревара, покривайки изискванията за суперлиценз във Формула 1. „Това е много важен етап от кариерата, която той така или иначе вече изгражда толкова много години, защото това е официален тест с автомобил от Формула 1”, коментира журналистът, главен редактор на клуб S1 и коментатор на F1 Иван Тенчев в предаването „Твоят ден”.

По думите му това е част от необходимостта българинът да получи лиценз, за да кара първо в свободна тренировка, което със сигурност ще се случи в някое от следващите състезания още тази година.

Според спортния коментатор представянето на Цолов на пистата е било на изключително високо ниво. „Той направи вчера над 700 километра без абсолютно никакви проблеми, в много добър ритъм, работа с много различни типове гуми”, стана ясно от думите на Тенчев. Той обясни, че това е част от подготовката на Никола към получаването на възможност да кара болид в свободна тренировка, а впоследствие вече и взимането на суперлиценз, който да му позволи да бъде титуляр.

Исторически момент! Никола Цолов покри изискванията за Формула 1 и получи суперлиценз

За да се стигне до титулярно място обаче, трябва да се освободи позиция в някой от отборите. Според Тенчев българинът показва достатъчно добри качества. „Абсолютно всички анализатори в целия свят смятат, че той е следващият млад пилот, който трябва да заеме място в някой от отборите на Формула 1, заедно, разбира се, с Рафаел Камара, който е най-големият му съперник”, посочи журналистът.

Експертът отбеляза, че младите момчета, които в момента правят тестове за „Рейсинг Булс”, показват доста добри резултати, докато пилоти като новозеландеца Лиам Лоусън не са се представили толкова силно. Същевременно, макар Макс Верстапен да е подновил договора си, се очаква, че евентуално може да прекрати участието си в спорта, което би освободило още една позиция.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка