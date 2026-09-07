Снимка: gettyimages
Двамата водят преговори за двубой, обвързан с огромни суми пари
Професионалният боксьор Тайсън Фюри отново намекна, че изцяло британският сблъсък с Антъни Джошуа се отлага и предизвика Олександър Усик за трети мач между тях.
Двамата водят преговори за двубой, обвързан огромни суми пари, но Тайсън Фюри е нетърпелив поради липсата на потвърждение, наричайки съперника си „страхливец“ по-рано през седмицата. Той насочи вниманието си към Усик, от когото загуби два пъти по точки през 2024 година.
Тайсън Фюри обяви оттеглянето си от бокса (ВИДЕО)
„Това само ще ме доведе до битка с Усик. Олександър, ти имаше решенията последния път. Успех, нека го направим отново. Нека го повторим през ноември. Топката сега е в твоето поле... искаш ли да се биеш с мен тази година - 2026, или се отказваш? Уведоми ме, защото сега търся нов опонент“, каза Фюри във видео в социалните мрежи.
Редактор: Никола Тунев
🚨BREAKING: FURY vs JOSHUA IS OFF!@Tyson_Fury has confirmed via his latest Instagram post that the Anthony Joshua fight is OFF bringing an end to plans for the biggest fight in British boxing.— Boxing King Media (@boxingkingmedia) September 6, 2026
Fury has now called out Oleksandr Usyk, asking if he wants to step in and fight him… pic.twitter.com/ZGJvVcdLgJ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни