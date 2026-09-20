В новия епизод на подкаста „Храмът на историите“ София Кузева - Чернева разказва пред Мон Дьо за погрешните представи, които хората често имат за нея, за връзката с баща ѝ и за пътя ѝ към актьорската професия.

„Че съм твърде красива, но в негативен план. Че аз съм малко студена, малко надменна“, признава актрисата, споделяйки как понякога външността ѝ е създавала впечатление, различно от истинската ѝ същност. „Аз бях едно нежно същество, което искаше да бъде различно“, споделя, че още от малка е усещала силна връзка с изкуството. Кузева разкрива и какво е означавало за нея одобрението на баща ѝ. „Точно одобрение не, но ми се искаше да е спокоен за мен“, каза тя.

Когато вече била приета за студентка, той ѝ дал съвет, който тя помни и до днес - да остане таква, каквато е, за да успее. Преди това обаче я предупреждавал и за трудностите на избраната професия. „Каза ми, че това е много трудна професия. И второ, е много трудна за една жена. Жената може много бързо да сгреши. Особено ако е от по-хубавичките“, споделя още тя.

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Дана и „Вчера“

Години след ролята, която я превръща в едно от разпознаваемите лица на своето поколение, София Кузева признава, че понякога се отегчава от това колко разпознаваема е ролята ѝ на Дана във филма “Вчера”. „Има моменти, в които не ми се говори повече за Дана. Защото твърде много неща сме говорили и твърде много неща са чути, казани“, споделя тя пред Мон Дьо, но е категорична, че се гордее с тази роля. По думите ѝ именно образът от „Вчера“ я е поставил в определено амплоа, от което впоследствие е било трудно да излезе.

Кузева разказва и за очакванията към нея след успеха на „Вчера“. Въпреки че е била млада, красива и талантлива и вече е изиграла една от емблематичните роли на поколението си, тя не е очаквала непременно голяма кариера. Днес обаче приема с усмивка факта, че за много хора тя завинаги ще остане Дана. „Не мога да се разсърдя, когато някой каже: „А, вие сте любимата актриса на майка ми, баща ми, много обичат ролята ви на Дана във филма „Вчера“. „И аз нищо не мога да направя. Даже ми става приятно, когато това е някой 20-и няколко годишен човек“, споделя Кузева.

Живота в Германия

През 1993 г. тя взема решение да замине от България и така поставя на пауза актьорския си път. Днес гледа на този период по различен начин. „От позиция на времето това звучи много драматично, но да бъдем по-спокойни малко и по-реалисти. Аз заминах за кратко“, обяснява актрисата.

Тя категорично отхвърля и представата, че е трябвало да избира между съпруга си и кариерата. За нея решението е било свързано не просто с брак, а с партньорство, което е имало особено значение в живота ѝ. „Не. И то не е съпруга си, а нашето партньорство“, подчертава Кузева. „За мен нашето партньорство беше много истинско, много дълбоко и щеше да бъде грехота аз да съм в България актриса и да остана заради кариерата си само единствено.“

Тя споделя и своето мнение, защо толкова много хора подкрепиха „Алтернатива за Германия“. Темата идва на фона на засилената подкрепа за партията в Германия през 2026 г. и продължаващия обществен дебат около миграцията, интеграцията и икономическите трудности. През септември партията постигна 44% на изборите в Саксония-Анхалт, а германски анализатори и медии посочват различни фактори зад този резултат, сред които икономическото недоволство, миграцията и усещането за политическо отчуждение. „Ядосват се на трудния живот. Освен това, децата им се срещат непрестанно с трудности. Все повече и повече.“, категорична е тя. Според актрисата част от германците не харесват посоката, в която се развива страната, а натрупаните страхове и проблеми са повлияли върху политическия им избор. „Не се намери начин да се отсее читавото от нечитавото в емигрантската маса. И вече всички следващи трудности и страхове, които се натрупаха, доведоха до този резултат“, смята Кузева.

Тя поставя акцент и върху интеграцията на чужденците в германското общество. „Смятам, че се приеха и се опитва да се интегрират, немците да интегрират чужденци, които дори не желаят да научат немски език. Не желаят да научат историята на тази държава. Не искат да отидат в един музей“, заяви тя. По думите ѝ именно това са сред „големите грешки“, допуснати през годините. „Допуснаха се хора да станат част от обществото, които не уважават Германия“, казва още актрисата.