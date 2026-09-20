Трима души са пострадали при катастрофа на път II-15 между Веслец и Мраморен във Врачанско, съобщи кореспондентът на БТА във Враца Мая Ценова.

Пътният инцидент е станал около 19:00 часа. Ударили са се автомобил, управляван от 27-годишен мъж от Голямо Пещене, и втори, зад волана на който бил 21-годишен младеж от село Баница.

Трима души са ранени при тежка катастрофа край Враца

Двамата пътници в първия автомобил са приети в хирургичното отделение на МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца. Водачът на втората кола също е бил прегледан в лечебното заведение, след което е освободен за домашно лечение.

Пробите за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни. Според данни на полицията причина за сблъсъка е движение с несъобразена скорост от страна на 27-годишния водач.

Заради произшествието движението между Веслец и Мраморен беше временно ограничено, а автомобилите се пренасочваха по маршрута Враца - Чирен - Девене - Борован и обратно. По-късно от АПИ съобщиха, че пътят е отворен и трафикът е възстановен.

Редактор: Цветина Петкова