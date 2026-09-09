Снимка: iStock
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Какво да очакват хората от 14-ото издание на "Алея на книгата" в София
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„Алея на книгата“ започва в София: Над 150 издателства ще участват в 14-то издание на събитието
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Пожар избухна между столичните квартали „Левски Г” и „Враждебна” (ВИДЕО+СНИМКИ)
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Опит за измама с имот в центъра на София на починала жена, има задържани
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Оправдано ли е спирането на топлата вода в над 10 столични квартала
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Откриха изложба, посветена на 50-ата годишнина на "Майчин дом"
Затварят ключови булеварди около стадион „Васил Левски“
Временна организация на движението и строги ограничения се въвеждат около Националния стадион „Васил Левски” днес. Още от 10:00 ч. сутринта се забранява паркирането на моста пред спортното съоръжение, а в следобедните часове полицията поетапно ще спира автомобилите по булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви” и „Драган Цанков”. Изключение ще се прави само за градския транспорт.
„Левски“ победи ЦСКА 1948 като домакин и спечели 27-ата си титла във футболното първенство на България
Причината е футболният сблъсък за Суперкупата на България между шампиона „Левски” и носителя на купата ЦСКА. Вечното дерби започва в 18:30 ч. и ще бъде излъчено на живо по DIEMA SPORT.Редактор: Мария Барабашка
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