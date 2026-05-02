„Левски“ победи с 1:0 ЦСКА 1948 като домакин и спечели 27-ата си титла във футболното първенство на България. Големият герой за „сините“ е Марко Дуганджич, който вкара дебютния си гол през второто полувреме.

„Сините" вече са недостижими на върха с 14 точки преднина срещу „червените“ и заслужиха 27-ия си шампионски трофей, а освен това сложиха край на 14-годишната доминация на Лудогорец.

„Сините" водеха в класирането през почти целия сезон и станаха шампиони при първия възможен момент. Те най-вероятно ще бъдат наградени следващата събота срещу Лудогорец, като това е първият им шампионски трофей от 2009 насам.

„Левски“ контролираше играта през първото полувреме, а опасните положения дойдоха най-вече в началото. Още в осмата минута Оливер Камдем проби по дясното крило, подаде на Мазир Сула и той стреля от дузпата, но право в тялото на вратаря Димитър Шейтанов. Секунди по-късно и Акрам Бурас бе спрян от стража, но атаката бе върната заради засада.

ЦСКА 1948 отговори с удар в гредата от малък ъгъл на Мамаду Диало, а в 24-та минута Евертон Бала стреля на сантиметри от вратата на Шейтанов. Така първото полувреме завърши при нулево равенство.

„Левски“ продължи да атакува и след почивката, а „сините“ бяха улеснени от червен картон в 55-ата минута и можеха да гледат по-смело напред. От игра бе изгонен основният реализатор на гостите Диало, който извърши грубо нарушение срещу Евертон Бала в центъра и получи червен картон след видеопреглед на съдията Кристиян Колев.

„Левски“ стигна до своето в 71-та минута, но не и без втори подарък от гостите. Слабо центриране от лявото крило попадна пред Лаша Двали, който изчисти топката право в тялото на съотборника си Андре Хофман. Тя се върна към появилия се в игра 11 минути по-рано Марко Дуганджич, който я изпрати със силен шут в мрежата на ЦСКА 1948 за първия си гол за Левски.

До края на мача двата отбора не успяха да вкарат повече голове и „сините“ спечелиха с минималното 1:0, което отприщи празненства на терена и трибуните, разпалването на факли и заря.

