Сребърната олимпийска медалистка Боряна Калейн поема по нов път в спорта, този път като треньор. В интервю за предаването „Близо до спорта“ тя разказва за прехода от състезател към наставник, за уроците от кариерата си и за мисията да предава опита си на следващото поколение гимнастички.

След години на върха в художествената гимнастика, Калейн вече е част от треньорския щаб на националния отбор при жените. От около година тя работи активно в новата си роля, която определя като предизвикателна, но и изключително удовлетворяваща. В момента е личен треньор на младата надежда Алекса Рашева, в която вижда сериозен потенциал въпреки трудностите в началото на кариерата ѝ.

Боряна Калейн: Успехът изисква жертви, но семейството дава сила

Калейн подчертава, че работата на треньора не се изчерпва само със заниманията в залата. За нея е важно да изгражда не само добри състезатели, но и силни личности – дисциплинирани, отдадени и уверени в собствените си възможности. Именно това е и най-ценният урок, който спортът ѝ е дал – че границите често са в съзнанието и могат да бъдат преодолени с постоянство и труд.

