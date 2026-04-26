Христо Гърбов и Иглика Трифонова: Култура в смутни времена
"Историите на Мария Йотова": Неудобната истина за Чернобил (ВИДЕО)
Прегрупиране или реална промяна в съдебната система: План Б на Сарафов ли е Ваня Стефанова
"Да хванеш гората": От Вашингтон до Лясковец
Карлос Насар за европейската титла: Това бе една стъпка напред към следващите ми цели
Ретро автомобили дефилират в Панагюрище по повод 150 години от Априлското въстание
Евростат: 36% българи ползват е-управление
В интервю за предаването „Близо до спорта“ тя разказва за прехода от състезател към наставник
Сребърната олимпийска медалистка Боряна Калейн поема по нов път в спорта, този път като треньор. В интервю за предаването „Близо до спорта“ тя разказва за прехода от състезател към наставник, за уроците от кариерата си и за мисията да предава опита си на следващото поколение гимнастички.
След години на върха в художествената гимнастика, Калейн вече е част от треньорския щаб на националния отбор при жените. От около година тя работи активно в новата си роля, която определя като предизвикателна, но и изключително удовлетворяваща. В момента е личен треньор на младата надежда Алекса Рашева, в която вижда сериозен потенциал въпреки трудностите в началото на кариерата ѝ.
Боряна Калейн: Успехът изисква жертви, но семейството дава сила
Калейн подчертава, че работата на треньора не се изчерпва само със заниманията в залата. За нея е важно да изгражда не само добри състезатели, но и силни личности – дисциплинирани, отдадени и уверени в собствените си възможности. Именно това е и най-ценният урок, който спортът ѝ е дал – че границите често са в съзнанието и могат да бъдат преодолени с постоянство и труд.
