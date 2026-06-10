Сметките на Българския олимпийски комитет към момента са на нула, а задълженията на организацията възлизат на около 360 000 евро. Добрата новина е, че финансирането от Международния олимпийски комитет се очаква да бъде възстановено в най-кратки срокове. Това стана ясно след заседание на Управителния съвет на БОК.

Председателят Весела Лечева определи финансовото състояние на Комитета като „изключително тревожно“. Тя посочи, че организацията е заварила тежко наследство, включително почти празни банкови сметки и дори отрицателен баланс по една от тях. По думите ѝ са възникнали множество въпроси, които налагат вътрешна проверка, възложена на Контролния съвет, като докладът трябва да бъде готов до края на юни.

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Лечева съобщи още, че ще бъде създадена нова дирекция, която ще работи по европейски проекти и програми, включително „Еразъм+“ и инициативи на Международния олимпийски комитет. Според нея тези възможности остават недостатъчно познати и използвани в България и ще бъдат по-добре представени чрез новия сайт на БОК.

Тя подчерта, че досегашната практика спортните фестивали да се провеждат на едно и също място ще бъде променена. Вместо това инициативите ще се организират в по-малки общини с цел по-широко обществено участие и популяризиране на олимпийското движение. Международният олимпийски ден - 23 юни - тази година ще бъде отбелязан в Троян.

Заместник-председателят на БОК Румен Стоилов заяви, че предстои сериозна организационна работа и че ще бъде необходима подкрепа от цялата спортна общност. Той подчерта, че целта е възстановяване на доверието към институцията и подобряване на нейното функциониране.

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По думите на Лечева се обсъжда и преместване на централата на БОК в нова сграда, която да отговаря по-добре на историческото и общественото значение на организацията. Като възможен вариант бе посочена сградата на Нотариата, макар да се търси и по-подходящо решение.

Лечева допълни, че в момента се работи по стабилизиране на финансовото състояние, включително с цел възстановяване на редовното финансиране от МОК. Тя изрази надежда това да се случи в кратки срокове, след разговори с представители на международните спортни структури.

Редактор: Цветина Петкова